Beyoncé e Jay-Z, in palio 30 anni di concerti gratis per chi diventa vegano

Beyoncé e Jay-Z hanno messo la loro musica al servizio di una buona causa. La popstar ha infatti lanciato sul suo profilo Instagram uno strano concorso per i suoi fan: 30 anni di concerti gratis a chi sceglierà di diventare vegano e avrà poi la fortuna di essere estratto come vincitore. La lotteria è stata ideata da Marco Borges (personal trainer della coppia) in collaborazione con "The Greenprint Project", che si occupa di promuovere stili di vita green.