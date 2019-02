Grammy, voglia di leggerezza: gli abiti più allegri e stravaganti

New York propone, Los Angeles dispone. Se le sfilate dei big della Fashion Week della Grande Mela segnano un progressivo ritorno all’eleganza sobria e al bisogno di intimità, in California le star della musica giocano e si muovono su altri parametri e regalano, in occasione della 61esima edizione dei Grammy Awards, look da capogiro: estrosi e ironici, scenografici, a tratti smisurati. Voglia di leggerezza e di non volersi prendere troppo sul serio. Colori decisi e sgargianti, spacchi e scollature vertiginose, un caleidoscopio di stili e di forme. Impossibile stabilire una linea dominante: l’effetto complessivo è di grande spettacolarità e stupore. Ecco allora una selezione di quanto visto sul red carpet…