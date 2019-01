SAG Awards, eleganti sì ma con qualche azzardo: gli abiti delle star

Eleganti ma senza troppo rigore (e con qualche azzardo). Sembra essere questa la linea scelta dalle star del cinema a giudicare dagli outfit scelti per la partecipazione ai SAG Awards, i premi assegnati a Los Angeles dal sindacato degli attori statunitensi (SAG, Screen Actors Guild) ai loro colleghi e alle controfigure, praticamente una sorta di anteprima degli Oscar. Brilla ormai di luce propria Lady Gaga, bellissima in un abito bianco di Dior, appena presentato sulle passerelle di Parigi. Un tocco di vivacità lo ha portato Emily Blunt, in rosa Michael Kors. Ineccepibile e praticamente perfetta Glenn Close, così come i look scelti dalla maggior parte degli uomini: agevolati, sì, dagli smoking ma alleggeriti da qualche guizzo di esuberanza…