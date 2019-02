Abiti da favola, dive e mondi meravigliosi: la moda che fa sognare Saoirse Ronan e Margot Robbie Ansa 1 di 21 Saoirse Ronan e Margot Robbie Ansa 2 di 21 Amber Heard Italy Photo Press 3 di 21 Amber Heard Italy Photo Press 4 di 21 Rita Ora Italy Photo Press 5 di 21 Lady Gaga Italy Photo Press 6 di 21 Schiaparelli (S19) Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 21 Schiaparelli (S19) Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 21 Schiaparelli (S19) Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 21 Valentino (S19) Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 21 Valentino (S19) Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 21 Valentino (S19) Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 21 Joely Richardson Italy Photo Press 13 di 21 Jessica Barden Italy Photo Press 14 di 21 Valentino (F18) Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 21 Valentino (F18) Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 21 Schiaparelli (F18) Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 21 Schiaparelli (F18) Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 21 Schiaparelli (F18) Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 21 Schiaparelli (F18) Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 21 Schiaparelli (F18) Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

UN ALTRO MONDO È POSSIBILE - In generale, si assiste al richiamo a un’eleganza un po’ retrò, dai tagli e dai tessuti di altri tempi. Basti vedere, ad esempio, gli abiti indossati da Saoirse Ronan e Margot Robbie per la prima di Maria Regina di Scozia, film da poco nelle sale italiane, che le vede protagoniste. C’è poi il rimando dalle passerelle a modelli e personaggi fantastici, che sembrano usciti direttamente dai libri di favole (un po’ Pinocchio, un po’ Alice nel Paese delle meraviglie) o dalle saghe moderne, come il vestito scelto poi da Amber Heard per la première di Aquaman. Menzione speciale, anche per ispirazioni floreali e bucoliche, piume e regali broccati dorati.