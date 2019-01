Valentino: abiti da sogno e sguardi di piume, la bellezza dirompente

Bella, bellissima, praticamente da sogno. Cala il sipario sulla settimana della Haute Couture a Parigi con la presentazione della linea per la prossima primavera-estate di Valentino. Pierpaolo Piccioli non delude le attese e firma una collezione di abiti magnifici e preziosi. Sfarzose fantasie floreali declinate in molteplici modi, accostamenti di colore anche audaci, ruches e lunghezze. A catalizzare l’attenzione, occhi ornati di lunghe piume e un beauty look scenografico e magnetico. Sfilano le modelle più famose: Vittoria Ceretti, Mariacarla Boscono, Kaia Gerber. Nel gran finale, compare Naomi Campbell: in chiffon trasparente, la Venere nera - del resto -, non ha età.