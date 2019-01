Armani Privé, eleganza e colore vivo: dagli abiti nasce la luce

Un viaggio fino all’essenza della femminilità. Non smette di stupire Giorgio Armani, che a Parigi regala una sfilata all’insegna della sorpresa, della meraviglia e dell’emozione. La sua linea Haute Couture per la prossima primavera estate, Privé, è quella – ha dichiarato – che lo fa sentire maggiormente libero, che gli lascia la mente “libera di sognare”. E le creazioni per la prossima primavera-estate lo testimoniano. Presentate nello splendido Hôtel d’Évreux, a place Vendôme, sono caratterizzate da una superficie lucida (nera, rossa, blu, bianca), da un discreto stile Déco e dagli evidenti richiami alle decorazioni della tradizione dell’antica Cina. A fare da comune denominatore, la luce: quella che scaturisce dai tessuti preziosi che fanno brillare gli abiti di luce propria.