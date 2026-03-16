Chiello, è in arrivo il nuovo album "Agonia"

La copertina di "Agonia" è una fotografia di Todd Hido, tratta dalla raccolta "House Hunting", un insieme di immagini a colori e in bianco e nero che attraversa i sobborghi americani. Le fotografie di Hido ritraggono interni di case a schiera e vedute notturne di abitazioni simili, in cui la presenza umana è solo un accenno: il bagliore di un televisore acceso, una lampadina, una finestra illuminata nel buio. Immagini che traspaiono una malinconia silenziosa e persistente, in cui il quotidiano diventa qualcosa di intimo e poetico.