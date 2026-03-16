Chiello, è in arrivo il nuovo album "Agonia"
Il rapper scrive un altro capitolo della sua discografia dopo "Scarabocchi" pubblicato nel 2025
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Dopo la partecipazione al 76° Festival di Sanremo con "Ti penso sempre", Chiello si racconta ai fan con un nuovo album, dal titolo "Agonia", disponibile dal 20 marzo in digitale e nei formati CD e vinile. Il quarto progetto da solista del rapper contiene il brano che ha portato sul palco dell'Ariston, scritto da lui stesso e composto da Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni.
La grafica introspettiva dell'album
La copertina di "Agonia" è una fotografia di Todd Hido, tratta dalla raccolta "House Hunting", un insieme di immagini a colori e in bianco e nero che attraversa i sobborghi americani. Le fotografie di Hido ritraggono interni di case a schiera e vedute notturne di abitazioni simili, in cui la presenza umana è solo un accenno: il bagliore di un televisore acceso, una lampadina, una finestra illuminata nel buio. Immagini che traspaiono una malinconia silenziosa e persistente, in cui il quotidiano diventa qualcosa di intimo e poetico.
La presentazione dell'album
"Agonia", che arriva dopo la pubblicazione nel 2025 di "Scarabocchi", è un disco che scava nelle venature più profonde dell'essere umano, esplorando fragilità, solitudine, desiderio e introspezione emotiva. Chiello presenterà il nuovo progetto al pubblico con un instore tour in due date: il 20 marzo alla Mondadori Duomo di Milano e il 24 marzo alla Discoteca Laziale di Roma.
Il nuovo tour
Dopo l'uscita del suo ultimo album "Scarabocchi" e il successo del primo live show nei principali club italiani, torna sul palco con "Chiello Club Tour 2026", per sei appuntamenti: si parte dal 16 aprile al Gran Teatro Geox di Padova, il 19 aprile all'Atlantico di Roma, il 21 aprile al Teatro Cartiere di Carrara, il 22 aprile all'Estragon di Bologna, il 28 aprile all'Alcatraz di Milano e il 29 aprile al Teatro Concordia - Venaria reale di Torino.