Chiello, in anteprima il video di "Amore mio"

Da venerdì 24 gennaio è in radio e in digitale "Amore mio", il nuovo singolo del cantautore Chiello di cui Tgcom24 presenta in anteprima il video. Un brano che richiama l'eleganza senza tempo delle ballate romantiche di un'epoca passata, reinterpretata con la freschezza e l'intensità emotiva dell’artista. Chiello porterà la sua musica sui palchi dei principali club italiani con l’attesissimo “Chiello Live 2025”, un tour di sette date che promette emozioni uniche, intensità e quella forza espressiva che rende inconfondibile la sua arte, ma prima sarà tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo dove, nella serata delle cover, duetterà con Rose Villain su "Fiori rosa, fiori di pesco" di Lucio Battisti.