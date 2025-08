Chappell Roan pubblica ufficialmente "The Subway", il brano diventato un fenomeno virale

Le sue partecipazioni a grandi festival in Europa e nel mondo le hanno portato lodi e riconoscimenti, come quella Coachella, dove ha portato sul palco la sua visione inclusiva, diventando la performance di un nuovo artista più commentata del 2024, e al Lollapalooza, che ha attirato la più grande folla della storia del festival per un’esibizione diurna. L’artista è protagonista anche dell’estate 2025 come headliner di alcuni dei festival europei più importanti, come il Primavera Sound, Sziget e Reading & Leeds. La consacrazione di Chappell Roan è avvenuta quest’anno con la sua vittoria ai Grammy Awards come “Best New Artist” e il premio come “International Artist of the Year” e “International Song of the Year” con “Good Luck, Babe!” ai BRIT Awards 2025.