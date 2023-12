Celine Dion si aggrava: "Non controlla più i muscoli, ma sogna di tornare sul palco"

La sorella Claudette ha infatti dichiarato al sito canadese "7 Jours" che l'artista si muove in sedia a rotelle e ha perso il controllo del proprio corpo: "Sta lavorando duro per tornare sul palco, ma ha perso il controllo dei muscoli. Le corde vocali sono muscoli e anche il cuore è un muscolo"

Cos'è la sindrome della persona rigida Il disturbo neurologico da cui è affetta Celine Dion è progressivo e incurabile, con il corpo che attacca le proprie cellule nervose con un grave impatto sulla mobilità. Proprio un anno fa la cantante di "My Heart Will Go On" era stata costretta a cancellare il suo tour mondiale e la sorella Claudette è convinta che potrebbe passare molto tempo prima che Celine ritorni sul palco, nonostante tutti i suoi sforzi.

Sindrome degenerativa rara e incurabile "Sta lavorando duro, ma non ha il controllo sui suoi muscoli. Ciò che mi spezza il cuore è che è sempre stata disciplinata. Ha sempre lavorato duro", ha rivelato la sorella. Trattandosi di una sindrome degenerativa, ancora non si sa in che modalità Celine potrà tornare dal suo pubblico: "'È vero che sia nei nostri sogni che nei suoi, l'obiettivo è tornare sul palco. In quale veste però? Questo non lo so. Le corde vocali sono muscoli e anche il cuore è un muscolo".

La ricerca a rilento Trattandosi di una malattia rara la ricerca va molto a rilento, come ha sottolineato la sorella: "Si tratta di un caso su un milione, gli scienziati non hanno fatto molte ricerche perché non ha colpito così tante persone. Alcune persone hanno perso la speranza perché è una malattia che non è ben conosciuta".