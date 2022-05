Mistero sulla malattia di Celine Dion, rimandato ancora il tour: "Ho spasmi muscolari"

La cantante si dice costretta a rimandare nuovamente i concerti previsti per il 2022: "Prima abbiamo dovuto spostare gli spettacoli a causa della pandemia, ora sono i miei problemi di salute che ce li fanno rimandare. Sto un po' meglio... ma ho ancora degli spasmi...". Ed è mistero su quali siano in realtà le condizioni di salute della star canadese.

"Ho bisogno di essere al top della forma quando sono sul palco", continua Celine, che confessa di aver voglia di tornare a cantare dal vivo; "Onestamente non vedo l'ora, ma non ci sono ancora... sto facendo del mio meglio per tornare al livello che devo essere in modo da poter dare il 100% ai miei spettacoli perché è quello che vi meritate".



Dopo aver rinviato il tour negli Stati Uniti che sarebbe dovuto iniziare ad ottobre 2021, a gennaio 2022 la cantante aveva annunciato di dover cancellare anche le date di marzo e aprile: "Non mi sento ancora bene", aveva detto la Dio, che dal 2019 ha tenuto soltanto una cinquantina di concerti.



Del tutto misteriosa la causa della sua malattia. Quel che è certo è che dalla morte del marito, il produttore René Angélil, nel 2016, per un tumore alla gola, la cantante non è più stata la stessa. Prima un forte dimagrimento e poi questi spasmi muscolari non meglio definiti, che le stanno impedendo di esibirsi.