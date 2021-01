Celine Dion ricorda il marito scomparso 5 anni fa: "Resterai sempre tra di noi"

Per Celine Dion il marito René Angélil era tutto. Non c'è occasione in cui la cantante non lo ricordi. Sono passati 5 anni dalla sua scomparsa e su Instagram gli dedica dolci parole d'amore. "René, sono già volati 5 anni… - scrive - E non c’è stato un giorno in cui non abbiamo pensato a te. Rivolgiamo a te tutti i nostri pensieri, oggi più di prima, sperando che tu possa guidarci, possa proteggerci, possa continuare a vegliare su di noi".