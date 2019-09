Celine Dion si mostra senza trucco nel video del nuovo singolo: "Ho le mie imperfezioni..."

"Ho le mie imperfezioni ... le mie cicatrici da nascondere", versi eloquenti quelli di Céline Dion nel nuovo singolo "Imperfections", che anticipa il nuovo album "Courage" in arrivo il 15 novembre. Ed eloquente è anche il video in bianco e nero, uscito oggi, in cui la cantante canadese, 51 anni, si mostra senza trucco con un abito nero, i capelli raccolti, il volto magro ed intenso. E intanto annuncia l'unica data italiana del suo "Courage World Tour“: il 25 luglio 2020 a Lucca, in occasione del Lucca Summer Festival.

Un testo potente quello di "Imperfections" come potenti ed intensi sono tutti i 16 brani del nuovo disco in arrivo, che lei stessa definisce "un inno a trovare la forza e la fierezza quando ci si trova all’inizio di una nuova sfida. Courage rappresenta la perdita di mio marito, del mio manager, del padre dei miei figli ma rappresenta anche la forza che ho trovato per andare avanti, perché lo volevo...".



Nei momenti clou del video appena uscito la cantante canadese è seduta davanti allo specchio in un camerino e si toglie il trucco con una salvietta per mostrarsi nella sua più nuda e bellissima "imperfezione".



E mentre cresce l'attesa per l'uscita dell'album, il "Courage World Tour" è già partito il 18 settembre e sarà in Italia per una unica data al Lucca Summer Festival 2020, quando Celine Dion si esibirà in concerto sabato 25 luglio sotto le Mura di Lucca. La cantante, 250 milioni di album venduti e ben cinque Grammy Awards, non veniva in Italia da oltre un decennio (2008 ad Assago).



"Imperfections" il titolo del brano di cui oggi è uscita la clip e intanto annuncia l'unica data italiana del suo tour mondiale