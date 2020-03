Dolce e impacciata, ecco Celine Dion in versione baby

La foto risale ai tempi della sua infanzia a Charlemagne, nel Quebec e la mostra con i capelli lunghi fino alle spalle e l'aria un po' impacciata per il classico ritratto dell'annuario scolastico.

SALTATO IL TOUR MONDIALE - Celine si sta godendo la quarantena in compagnia dei tre figli Rene (19 anni) e i gemelli Nelson e Eddy (9 anni). Come i suoi colleghi, la cantante è stata costretta a cancellare il tour mondiale di "Courage" a causa della pandemia mondiale. Via Twitter ha annunciato che le tappe in Stati Uniti e Canada sono state rimandate: "Le date del Courage World Tour in Nord America, previste dal 24 marzo al 27 aprile, sono state posticipate e saranno ridefinire".

NEGATIVA AL CORONAVIRUS - Già a inizio marzo la diva era stata costretta a cancellare due date del tour per problemi di salute. "Un giorno dopo aver concluso i suoi sei spettacoli nell'area di New York, Celine ha iniziato a manifestare i sintomi di un comune raffreddore", ha fato sapere il suo staff. "I sintomi sono persistiti per giorni e i suoi dottori le hanno consigliato di riposare per circa una settimana. Dopo il tampone, i dottori hanno concluso che il virus non è in relazione con il COVID-19"

Ti potrebbe interessare: