L'episodio è avvenuto durante il concerto al “Drai's Beachclub & Nightclub” di Las Vegas, mentre Cardi B stava cantando “Bodak Yellow”. Il drink lanciato da sotto il palco ha bagnato la rapper, che si è mostrata molto infastidita e ha quindi reagito con un gesto di evidente stizza. Subito dopo il lancio del microfono la security è scesa tra il pubblico per allontanare il fan colpito in testa e cercare di concludere pacificamente la questione.

Gli altri episodi di aggressioni dei fan

L'ultima in ordine cronologico ad essere stata aggredita da un fan è stata Bebe Rexha. A giugno, a pochi brani dalla fine del suo show a New York, qualcuno dal pubblico le ha lanciato addosso il suo smartphone, centrandola in pieno volto. Dopo l'impatto, la popstar si è accasciata, dolorante, sul palco ed è stata prontamente soccorsa dallo staff per poi essere trasportata in ospedale in ambulanza. Bebe ha riportato tre punti di sutura alla fronte.

Poco dopo la polizia di New York ha comunicato di aver arrestato l’autore del folle gesto. Il responsabile era stato rapidamente individuato, anche grazie all’aiuto dei fan. In un altro filmato girato sui social, si vede un uomo che si autoaccusa del gesto, e poi viene preso in custodia dalla sicurezza mentre riceve insulti dal pubblico. Secondo la Bbc, in diversi concerti ci sono stati lanci di telefoni sul palco, con la speranza che le star durante l'esibizione se ne accorgano e si scattino un selfie prima di ritornarli al mittente.