È tutto pronto per la cerimonia di chiusura della 78esima edizione del Festival di Cannes e ovviamente impazza il toto palma d'oro. C'è un quartetto di super favoriti davanti a tutti, almeno per la critica, ed è composto da Jafar Panahi e il suo "A simple accident", "Two Prosecutors" di Sergei Loznitsa, "Sound of Falling" di Mascha Schilinski e "The Secret Agent" di Kleber Mendonça Filho. A questo poker, in un'edizione di discreto livello, si potrebbero aggiungere "Sirat" di Oliver Laxe, "Nouvelle Vague" di Linklater e "Sentimentale Value" di Joachim Trier. Per "Fuori" di Mario Martone, unico film italiano in concorso, che non ha convinto del tutto la critica, le speranze sono puntate su Valeria Golino, un'intensa Goliarda Sapienza che è stata molto apprezzata.