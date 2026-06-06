Can Yaman, allenamento e relax nella spettacolare villa a Madrid
© Instagram | Can Yaman
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La premiazione si svolgerà l'11 giugno e rappresenterà un momento importante per la carriera dell'attore, ormai sempre più internazionale
Venezia 79 | Can Yaman © IPA
Il percorso internazionale di Can Yaman continua ad arricchirsi di nuovi traguardi. L'attore turco, diventato negli ultimi anni uno dei volti più popolari della televisione europea, sarà tra gli ospiti più attesi del Taormina Film Festival, dove l'11 giugno riceverà un importante riconoscimento destinato alle personalità che si sono distinte nel panorama audiovisivo internazionale.
La carriera di Can Yaman è iniziata con le celebri produzioni televisive turche che hanno conquistato milioni di spettatori non solo in patria, ma anche in Italia e in numerosi altri Paesi europei. Con il passare del tempo, l'attore ha ampliato il proprio raggio d'azione grazie a ruoli sempre più ambiziosi e a una crescente popolarità internazionale.
Tra le interpretazioni che hanno contribuito alla sua affermazione figura quella dell'ispettore capo Francesco Demir nella serie tv "Viola come il mare". Successivamente è arrivato il ruolo di Hasan Balaban nella produzione storica "El Turco", che ha ulteriormente consolidato la sua immagine a livello globale. Negli ultimi mesi Can Yaman si è trasferito in Spagna per lavorare a "Il Labirinto delle Farfalle", thriller televisivo in cui interpreta l'ex agente segreto Kaplan.
La popolarità di Yaman non si limita alle fiction. Negli ultimi tempi l'attore è stato protagonista di diverse apparizioni televisive che hanno contribuito ad ampliare ulteriormente il suo pubblico. Tra le esperienze più significative figura la partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha affiancato Carlo Conti in qualità di co-conduttore. A breve sarà inoltre ospite della versione spagnola di "C'è Posta per Te", confermando la crescente attenzione nei suoi confronti anche da parte del pubblico iberico.
L'11 giugno Can Yaman farà ritorno in Italia per partecipare al Taormina Film Festival. Nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina riceverà il Taormina Film Festival Icon Award, riconoscimento assegnato a figure che hanno dato un contributo significativo al settore audiovisivo internazionale.
Per l'attore si tratta di un ulteriore tassello in una carriera che continua a crescere e ad aprirsi a nuovi mercati. Tra i fan cresce anche la curiosità per i prossimi passi professionali della star turca: da tempo si parla della possibilità di un approdo al cinema con un ruolo da protagonista, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali su eventuali progetti cinematografici.
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