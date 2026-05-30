Can Yaman © Instagram
Can Yaman continua a far parlare di sé, muovendosi tra successi professionali e dinamiche social che catturano costantemente l'attenzione del pubblico. Al momento l'attore turco si trova a Madrid, città che è diventata la sua base operativa negli ultimi mesi e dove sta trascorrendo un periodo di transizione tra un set e l'altro.
Attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso alcuni momenti della sua quotidianità all'interno della lussuosa struttura che lo ospita, mostrando ai follower la piscina privata e gli spazi dove porta avanti i suoi intensi allenamenti quotidiani.
Il debutto nel thriller e la nuova svolta comedy
Il trasferimento temporaneo in Spagna è legato a una svolta importante nella carriera di Yaman. Dopo il riscontro internazionale ottenuto con "Sandokan", l'attore ha scelto di misurarsi con un genere per lui inedito, il thriller psicologico. Per interpretare il personaggio di Kaplan nella serie "Il Labirinto delle Farfalle", ha studiato lo spagnolo per diversi mesi, affrontando le riprese interamente in lingua.
Si tratta di una sit-com che lo vedrà recitare al fianco di Giovanni Nasta, attore con cui ha stretto un profondo legame d'amicizia sul set della fiction italiana "Viola come il mare". Questa produzione rappresenterà un cambio di registro totale per il divo turco, che per la prima volta abbandonerà i ruoli da eroe drammatico o d'azione per cimentarsi con la commedia e i tempi comici.
Il caso del vino sui social
Accanto agli aggiornamenti sulla sua carriera e sulla sua forma fisica, di recente Yaman è finito al centro di una discussione sul web a causa di una storia pubblicata su Instagram. Amante della cucina salutare e delle cene in compagnia, l'attore ha mostrato un regalo ricevuto durante il suo soggiorno madrileno: una fornitura di vino con etichette personalizzate provenienti dalla Rioja, nota regione vinicola spagnola.
Il fatto che le bottiglie riportassero il nome dell'attore ha generato una polemica tra gli utenti, che lo hanno descritto come un testimonial involontario del marchio. Per le nuove regole sulle sponsorizzazioni, infatti, anche un semplice regalo va indicato con una dicitura. Nonostante il dibattito social, il legame tra Yaman e la capitale spagnola rimane solido, tanto che l'attore ha più volte dichiarato di aver trovato a Madrid un ambiente accogliente e un ottimo stile di vita.