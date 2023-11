Di ritorno da un viaggio l'attrice ha fatto visita all'ex marito, a cui è sempre rimasta molto vicina, ma ha dovuto constatare che l'amata star di "Die Hard" non ricordava più che lei fosse la donna con cui è stato sposato per 13 anni e la madre delle sue figlie Rumer, 35, Scout, 32 e Tallulah , 29 anni.

Tgcom24

Di che tipo di demenza soffre Bruce Willis? L'attore soffre di una forma di demenza frontotemporale che non può essere curata e colpisce in genere persone tra i 40 e i 60 anni. La nuova "crudele diagnosi" annunciata dalla famiglia a febbraio 2023 comporta per Willis un rallentamento nei movimenti, rigidità alle articolazioni, problemi di equilibrio e cambiamenti nel comportamento e nella parola. "E' doloroso ma finalmente adesso sappiamo", avevano detto il 16 febbraio la Heming, l'ex moglie Demi Moore e le cinque figlie in un messaggio postato sul sito della Association for Frontotemporal Degeneration.

Qual è il decorso del grave problema di salute dell'attore La malattia progressiva può causare gravi disturbi cognitivi, nonché cambi di personalità e sbalzi d'umore. In assenza di Demi, il ricordo di lei da parte del 68enne “svanisce”, ha spiegato l’insider a Closer: "Demi ha potuto constatare che davvero non l'aveva riconosciuta". Già a febbraio 2023 un amico di famiglia aveva svelato come Bruce non riuscisse più a riconoscere la madre.

Al contrario, avrebbe aggiunto la fonte, Bruce riconosce ancora sua moglie e i suoi figli ed "esprime gioia" quando Rumer arriva con il nipotino, il piccolo Lou.

Altre volte, secondo i rapporti, l'attore può diventare particolarmente “aggressivo”, mentre è sempre più evidente il suo rallentamento fisico.



Il dolore della famiglia Tutto ciò è devastante per coloro che amano Bruce. “La demenza è dura”, ha detto Emma al programma Today il 25 settembre. “È dura per la persona diagnosticata; è dura anche per la famiglia” e ha aggiunto: “Quando dicono che questa è una malattia familiare, lo è davvero”. Alla domanda se suo marito fosse a conoscenza della sua condizione, Emma ha risposto: “È difficile saperlo”.



