Bruce Willis sta sempre peggio: non riconosce più la madre ed è sempre più aggressivo 

In un'intervista alla Bild il cugino della signora Marlene Willis ha raccontato come la demenza dell'attore sia degenerata

Lo ha raccontato in un'intervista a Das Bild il cugino della stessa signora Marlene Willis, 86 anni. Wilfried Gliem , lontano parente dell'attore statunitense, ha rivelato alcuni dettagli sulle sue attuali condizioni di salute: "La madre di Bruce ci tiene aggiornati, chiamiamo una volta al mese. Dice che non è sicura che suo figlio la riconosca ancora". Poche settimane fa la famiglia della star di Hollywood, che meno di un anno fa, aveva rinunciato a recitare per crescenti difficoltà cognitive, aveva dichiarato: "Da quando nel 2022 abbiamo annunciato la diagnosi di afasia, le condizioni di Bruce sono progressivamente peggiorate e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza fronto-temporale".

La madre di Willis avrebbe riferito al cugino anche che suo figlio è "molto rallentato nel suo comportamento" e "mostra una crescente aggressività". Anche una normale conversazione non sarebbe più possibile. Una condizione abbastanza normale, tuttavia, dato il quadro clinico.



Gliem ha aggiunto di essere particolarmente dispiaciuto per i figli e la moglie di Willis e per il dolore che tanno provando: "Scout e Tallulah sono due ragazze molto forti che ora sono lì per il loro papà, proprio come lui c'era per loro".

Bruce Willis ha cinque figli: Rumer, 34, Scout, 31, e Tallulah, 29, dal suo matrimonio con l'attrice Demi Moore, 60 anni, da cui ha divorziato nel 2000. Ha avuto altre due figlie, Evelyn, 8 anni, e Mabel, 10, dalla sua attuale moglie, l'ex modella britannica Emma Heming-Willis, 44 anni.

Dopo aver annunciato la nuova diagnosi di demenza fronto-temporale i familiari dell'attore avevano affermato di essere "sollevati" nell'avere finalmente un quadro più chiaro della situazione. Al 67enne era stata diagnosticata l'afasia - che causa difficoltà nel parlare - nella primavera dello scorso anno, ma questa è progredita e ora gli è stata data una diagnosi più specifica, come ha spiegato la famiglia, nel comunicato diffuso sui social sottolineando anche come la demenza fronto-temporale sia la forma più comune di demenza nelle persone sotto i 60 anni. "Oggi non ci sono cure per la malattia, una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire".