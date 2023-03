Bruce Willis, figlie, moglie, ex e nipoti festeggiano l'attore malato, guarda tutti gli scatti

La malattia dell'attore, una forma di demenza frontotemporale che non può essere curata, ha reso ancora più unita la sua numerosa famiglia allargata, che coglie ogni occasione per riunirsi attorno al divo. E su Instagram è Demi Moore la più attiva quando si tratta di documentare le reunion con il suo ex, con cui è stata sposata dal 1987 al 2000 e dal quale ha avuto tre figlie, Rumer, Scout e Tallulah. Nei nuovi scatti condivisi dall'attrice Bruce appare sereno mentre si gode gli abbracci e i teneri sguardi delle persone che lo amano.

Sia la Moore sia la moglie Emma Heming Willis hanno pubblicato anche due video. In quello dell'ex si vede Bruce mentre spegne le candeline, mentre nel secondo la Heming racconta con immagini cosa significhi vivere con una persona con la demenza e senza nascondere la sua tristezza e il suo dolore dice: "A volte nella vita dobbiamo indossare i panni da adulti e affrontarlo. E' ciò che sto facendo. Ma ho dei momenti di tristezza e dolore ogni giorno, e lo sento anche oggi nel giorno del suo compleanno", aggiungendo anche che al momento non ci sono cure per il male del marito, ma ha speranze per il futuro. "Con il progredire delle condizioni di Bruce, speriamo che l'attenzione sui social media possa far chiarezza su questa malattia che ha bisogno di maggior ricerca e consapevolezza".



La malattia di Bruce Willis Un mese fa, circa un anno dopo che l'attore aveva annunciato l'addio alla recitazione a causa di una forma di afasia che gli bloccava il linguaggio, la famiglia di Willis ha fatto sapere che l'attore soffre di una forma di demenza frontotemporale che non può essere curata e colpisce in genere persone tra i 40 e i 60 anni. La nuova "crudele diagnosi" annunciata dalla famiglia comporta per Willis un rallentamento nei movimenti, rigidità alle articolazioni, problemi di equilibrio e cambiamenti nel comportamento e nella parola. "E' doloroso ma finalmente adesso sappiamo", avevano detto il 16 febbraio la Heming, l'ex moglie Demi Moore e le cinque figlie in un messaggio postato sul sito della Association for Frontotemporal Degeneration.

L'appello ai paparazzi della moglie di Bruce Dopo che l'attore è stato "assediato", poche settimane fa, da giornalisti alla ricerca dello scoop, mentre era in strada con alcuni amici, Emma Heming Willis ha deciso di lanciare un appello sui social rivolto a paparazzi e fotografi e ha condiviso due video in cui spiega quanto sia difficile per una persona malata di demenza avere a che fare con il mondo esterno e per chi lo accompagna mantenerlo in sicurezza."Non avvicinatevi troppo in strada a mio marito, siate più attenti e non gridate, rispettate le sue condizioni".

