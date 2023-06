Bruce Willis, mentre sta convivendo con la demenza frontotemporale, è sostenuto e attorniato dall'amore della sua famiglia allargata.

Dopo essere stato omaggiato con foto e dolci dediche su Instagram in occasione della festa del papà americana, sul profilo social dell'attore è apparso un tenero e divertente video in cui lo vediamo felice tra le mura domestiche mentre in tuta e calzini si muove in una buffa danza in compagnia dell'ex moglie Demi Moore e di una delle loro tre figlie, Tallulah Willis.