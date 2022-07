Britney Spears in trattativa per il Super Bowl: ecco chi vorrebbe al suo fianco

Dopo essersi liberata della custodia del padre e aver convolato a nozze con il compagno Sam Asghari, per Britney Spears potrebbe arrivare un'altra bella notizia.

La cantante sarebbe, infatti, in corsa per esibirsi sul palco dell'Halftime Show del Super Bowl , che si svolgerà il 12 febbraio 2023, già solcato da artisti come Michael Jackson, Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry, Janet Jackson e Justin Timberlake, solo per citarne alcuni.