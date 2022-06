Britney Spears e Sam Ashgari vivono sotto protezione: l'ex marito della cantante arrestato per stalking

Ad appena pochi giorni dal loro matrimonio da favola, Britney Spears e Sam Ashgari sono costretti a vivere sotto protezione.

La causa è l'ex marito della popstar che, proprio poche ore prima delle nozze, aveva tentato di rovinare il grande giorno. Jason Allen Alexander aveva, infatti, fatto irruzione nella casa della coppia, dove era tutto pronto per il sì. Fortunatamente era stato portato via in tempo e, in seguito, arrestato e accusato di stalking, violazione di domicilio, vandalismo e percosse .