Spegne 60 candeline come il suo personaggio Benjamin Button , protagonista del film del 2008 su un uomo che "invecchia alla rovescia". L'attore due volte premio Oscar (per "12 Years a Slave" e C'era una "Volta a....Hollywood") ha recentemente postato su Instagram un'immagine da sessantenne supersexy accanto a una nuova motocicletta. Rilassato e naturalmente elegante in una t-shirt bianca da cui escono i bicipiti...

Tgcom24

"E' finalmente in una buona fase della vita", ha detto una fonte vicina all'attore che di recente si è trasferito a casa della nuova compagna, la designer di gioielli Ines de Ramon, che ha quasi la metà dei suoi anni.

Con le dipendenze e la pluriennale battaglia legale contro la seconda moglie Angelina Jolie (la prima tra 2000 e 2005 è stata Jennifer Aniston) quasi dietro le spalle, Brad si prepara dunque ad aprire un nuovo capitolo: "Sta organizzando festeggiamenti alla grande perché l'età non gli fa paura. E' stata una strada lunga, ma finalmente è di nuovo felice", ha proseguito la fonte. Ci saranno feste per i 60 anni di lui e l'indomani, il 19 dicembre, per i 31 di lei: "Stanno preparando un party congiunto alla grande, in stile Natale o Capodanno", ha appreso il Daily Mail.

Il rapporto con Ines, con cui la relazione è cominciata un anno e mezzo fa, ha contribuito al nuovo stato di grazia: Brad ha passato l'estate con la nuova compagna viaggiando tra l'amato Chateau Miraval in Francia e il nuovo "castello" da 40 milioni di dollari acquistato a Carmel in California: "Hanno interessi e amici in comune", ha detto la fonte secondo cui "Brad non si era reso conto di quanto fosse solo fino a quando non ha incontrato Ines".

Dopo i sette anni passati a combattere attraverso gli avvocati contro Angelina sulla custodia dei figli e la gestione dei vigneti francesi acquistati assieme all'ex moglie nel 2008 per 26 milioni di dollari, l'attore di "Fight Club", "Babel" e da ultimo "Babylon" "pensa che di meritarsi questa nuova felicita'". Con Ines non si parla ancora di matrimonio.

Sette anni dopo, Brad sta lavorando a far pace con Angelina che è anche la madre dei suoi figli Maddox, 22, Pax, 19, Zahara, 18, Shiloh, 17 e i gemelli Knox and Vivienne, 15. "Vuole che i ragazzi vedano che i genitori possono andare d'accordo prima di fargli conoscere la nuova compagna". Secondo gli amici è comunque un miracolo che Brad sia arrivato a questo punto: "La rottura lo aveva lasciato a pezzi e c'erano momenti in cui avrebbe perso tutto. Ora è diverso".

La storia tra Angelina e Brad Angelina Jolie e Brad Pitt si sono sposati ad agosto 2014 dopo 10 anni insieme. Nel 2016, dopo una lite tra Brad e Maddox, Angelina ha chiesto il divorzio a settembre 2016. Nell'aprile 2019 i due sono tornati ad essere legalmente single mentre i sei figli vivono con la madre sebbene ci sia un accordo privato di affidamento congiunto.