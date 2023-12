In una lunga intervista al Wall Street Journal la star ha lasciato intendere di voler smettere di recitare per sempre

La diva americana lo ha dichiarato in una lunga intervista al Wall Street Journal, in cui ha parlato dei suoi progetti per il futuro, una volta che saranno finalmente risolte le sue battaglie per il divorzio con Brad Pitt, del suo essere madre, della sua salute psicologica e dell'intenzione di riprendere il ruolo del suo personaggio malvagio in "Maleficent 3".

"Los Angeles un luogo superficiale" L'attrice, regista e attivista umanitaria, 48 anni, ha definito Los Angeles, dove ha trascorso la maggior parte della sua vita, un posto "superficiale" e ha ammesso che se dovesse ricominciare tutto da capo oggi, probabilmente non sceglierebbe la recitazione come professione: "Quando ho cominciato io, non c’era questa necessità di diventare una figura pubblica, di condividere così tanto della propria vita personale, che deriva proprio dall'essere una persona famosa. Ha anche scherzato dicendo che, proprio a causa dell'intrusione dei paparazzi nella sua vita privata "non ha più una vera vita sociale" e che tutti i suoi "amici più cari sono rifugiati".

Il suo impegno con le Nazioni Unite Da anni Angelina Jolie ha ridotto notevolmente il suo impegno col cinema per dedicarsi prevalentemente alla famiglia e al suo lavoro con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, visitando, di volta in volta, campi in Cambogia, Tanzania, Sierra Leone e Pakistan. "C'è una ragione per cui le persone che hanno attraversato difficoltà sono anche molto più oneste e molto più connesse, e io sono più rilassata con loro", ha detto. 'Perché mi piace passare il tempo con persone che sono sopravvissute e sono rifugiate? Si sono confrontati così tanto nella vita che questo porta avanti non solo la forza, ma l'umanità.'

"Hollywood non è un luogo salutare" Con i suoi genitori attori, Jon Voight e Marcheline Bertrand, la Jolie è cresciuta nell'industria di Hollywood: “Sono cresciuto in un luogo piuttosto superficiale. Di tutti i posti del mondo, Hollywood non è un posto salutare. Ed è per questo che prima o poi ti metti alla ricerca di autenticità”.

Angelina ha anche ammesso che avrebbe lasciato Los Angeles molto prima, se avesse potuto, ma ha spiegato che è rimasta bloccata per affrontare le sue lunghe battaglie legali con l'ex marito Pitt.

"Fa parte di quello che è successo dopo il mio divorzio", ha detto Jolie. “A causa di tutto questo ho perso anche la capacità di vivere e viaggiare. Mi sposterò quando potrò."

La battaglia legale con Pitt per i figli e qual è il vero nome di Angelina Angelina Jolie Voight, questo il vero nome dell'attrice, aveva inizialmente chiesto il divorzio nel 2016, ma gli ex sono rimasti impantanati in aspre controversie sulla custodia dei loro sei figli e sulla vendita di Chateau Miraval, l'azienda vinicola francese che hanno acquistato insieme nel 2007.

La coppia aveva iniziato a frequentarsi nel 2005 e si è sposata nel 2014, e si è divisa due anni dopo, nel 2016.

Ecco perché Brad Pitt ha denunciato Angelina Jolie Nel 2022 Brad Pitt ha fatto causa all'ex moglie, dopo aver scoperto che l'attrice aveva venduto la sua parte della tenuta di Château Miraval nel Sud della Francia ad un miliardario russo Yuri Shefler. Brad e Angelina l'avevano acquistata e fondato un'azienda vinicola con lo stesso nome, nel 2008, quando erano ancora una delle coppie più belle di Hollywood. Lì si sono anche sposati nel 2014.

La sua attenzione è però in gran parte rivolta ad altre iniziative, come la sua nuova azienda di abbigliamento, che secondo lei è progettata per potenziare l'"individualità" e la "libertà". Attualmente sta lavorando all'apertura di un negozio per il marchio a New York City, che comprenderà anche una caffetteria gestita da chef rifugiati e immigrati e uno spazio al piano superiore per allestimenti privati. Ha inoltre in programma di "ospitare eventi educativi incentrati su tecniche come la serigrafia, le borchie e il ricamo" presso il negozio. "Probabilmente perderò soldi, forse anche per un po'", ha detto al WSJ: "Ma se alla fine riesco a mettere in pratica alcune cose che penso siano miglioramenti e riesco a raggiungere il pareggio, sarebbe una grande vittoria". E ha aggiunto: 'Possiamo evitare di causare danni reali, non solo alla terra, ma anche ai lavoratori dell'industria tessile? 'È possibile che io possa andare da qualche parte e divertirmi a creare vestiti, divertirmi a indossare vestiti e non fare del male a nessuno? E forse trattare davvero bene le persone? Non conosco le risposte".