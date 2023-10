Pablo Larrain Le riprese dureranno 8 settimane, e si svolgeranno tra Parigi, la Grecia, Budapest e Milano. "Sono estremamente emozionato di iniziare la produzione di Maria, che, spero", così ha dichiarato il regista cileno: "farà conoscere la vita e il lavoro straordinari di Maria Callas al pubblico di tutto il mondo, grazie all'eccezionale sceneggiatura di Steve Knight, al lavoro del cast e della troupe e, soprattutto, alla brillante interpretazione e straordinaria preparazione di Angelina".

Larrain ha vinto di recente il premio per la miglior sceneggiatura alla Mostra del cinema di Venezia con "El conde", ritratto il dittatore Pinochet come un vampiro, un mix di horror e commedia in un'allegoria sui mali del generale, la sua ansia di potere e di arricchimento.

Le dichiarazioni di Angelina Jolie - A ottobre dello scorso anno quando venne annunciato il suo ruolo nel film venne Angelina Jolie aveva commentato così: "Prendo molto sul serio la responsabilità di raccontare la vita e raccogliere l'eredità di Maria. Darò tutto quello che posso per affrontare questa sfida. Pablo Larraín è un regista che ammiro da tempo. Avere la possibilità di raccontare la storia di Maria con lui, e con una sceneggiatura di Steven Knight, è un sogno".



Angelina Jolie torna quindi in un ruolo importante come attrice, dopo quasi due anni dalla sua ultima volta davanti alla macchina da presa, nella squadra di supereroi Marvel di "Eternals" nel 2021. Nel frattempo l'attrice sta ultimando il suo quinto film da regista, "Without Blood", girato fra Roma e la Puglia, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco "Senza sangue".

Il cast e Valeria Golino Il cast vanta la presenza anche di Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smith-McPhee e Valeria Golino. Nel film, i costumi della Jolie si basano sugli abiti originali indossati dalla Callas. La produzione ha consultato le associazioni per la difesa dei diritti degli animali, tra cui Peta, circa l'uso dei capi di pelliccia dell'epoca indossati nel film e provenienti dall'archivio storico del costumista Massimo Cantini Parrini. E' stato consapevolmente deciso di non utilizzare o di non procurarsi nuove pellicce.



Valeria Golino, che nel film interpreta il ruolo della sorella di Angelina Jolie, ho detto: "Adoro lo stile di Larrain, un regista di grande statura e spregiudicatezza, il suo Jackie mi era piaciuto tantissimo".



Donne importanti Non è la prima volta infatti che Larrain affronta figure femminili di grande impatto storico. Lo ha fatto appunto con "Jackie" raccontando Jackie Kennedy nel giorno dell'attentato di JFK e in quelli successivi dei funerali. Poi con "Spencer" e la storia di una Lady Diana sull'orlo dell'esaurimento nervoso, "prigioniera" nella dimora scozzese della famiglia reale.

La sceneggiatura, completata prima dello sciopero degli sceneggiatori indetto dalla WGA, è stata scritta da Steven Knight ("Spencer", "Peaky Blinders", "Eastern Promises"). Prodotto da The Apartment, una società del gruppo Fremantle, Fabula e Komplizen Film, è prodotto da Juan de Dios Larrai­n per Fabula, da Jonas Dornbach per Komplizen Film e da Lorenzo Mieli per The Apartment. In ambito internazionale, le vendite del film saranno gestite da FilmNation Entertainment.