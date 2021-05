"Eternals", ecco la nuova squadra di supereroi Marvel nel primo trailer

"Eternals" , terzo film della Fase Quattro dell’ Universo Cinematografico Marvel arriverà il 3 novembre nelle sale italiane. Il film diretto da Chloé Zhao , vincitrice dell’Academy Award per "Nomadland", presenta un nuovo team di supereroi: l’epica storia, che abbraccia migliaia di anni, li mostra costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antichi nemici dell’umanità, i Devianti. A sorpresa i Marvel Studios hanno diffuso le prime immagini dell'attesa pellicola, facendoci scoprire tutti i protagonisti.

Il film vanta nomi di primissimo piano, da Salma Hayek nei panni di Ajak ad Angelina Jolie che interpreta Thena, da Kit Harington nella versione del versione guerriero umano Dane Whitman a Richard Madden che è Ikaris. Completano il cast Gemma Chan (Sersi), Kumail Nanjiani (Kingo), Brian Tyree Henry (Phastos), Lauren Ridloff (Makkari), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh), Barry Keoghan (Druig)

Nei fumetti Marvel, gli Eterni sono stati creati da Jack Kirby nel 1976: sono esseri sovrumani e immortali (per capire la loro potenza anche il villain Thanos era un Eterno) creati dai Celestiali manipolando il DNA umano. E hanno vissuto sulla Terra senza mai interferire con il corso della vita umana. Fino ad ora. Il film è ambientato dopo i tragici eventi di "Avengers: Endgame". Dal film capiremo (forse) perchè sono stati assenti dalle battaglie precedenti, non aiutando proprio gli Avengers, e se, dopo la fine di questi ultimi, daranno origine a nuova nuova saga cinematografica.

Proprio su questa questione la Marvel non lesina indizi (o tranelli) e lancia il sasso per stuzzicare i fan: in una scena del trailer in cui tutti i protagonisti sono seduti a tavola, Sprite chiede chi guiderà appunto il team di supereroi, dopo l’addio a Iron Man e Steve Rogers ...