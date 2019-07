Angelina Jolie, eroina della Marvel in "The Eternals"

Dopo la favola Disney "Maleficent", un fumetto targato Marvel. Angelina Jolie sarà Thena in "The Eternals", attesissimo nuovo film della Marvel, al cinema il 6 novembre 2020 e ispirato al fumetto di Jack Kirby del 1976. La pellicola diretta dalla regista Chloé Zhao è stata presentata dal produttore Kevin Feige al Comic-Con di San Diego 2019 e sul palco la bella attrice è apparsa più splendente che mai. Con lei sul grande schermo anche Salma Hayek, che interpreterà Ajak e Richard Madden nel ruolo di Icarus. "Sono così entusiasta di essere qui. Lavorerò dieci volte più duramente perché questo significa far parte del MCU e di The Eternals. Mi sto preparando fisicamente", ha detto la Jolie.