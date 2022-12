Angelina Jolie lascia il ruolo di inviato speciale Unhcr.

Dopo oltre 20 anni di lavoro all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati a favore dei diritti e della protezione delle persone costrette a sfollare in tutto il mondo. La star di Hollywood si impegnerà in una serie più ampia di iniziative umanitarie e questioni relative ai diritti umani. "Angelina Jolie continuerà a lavorare per costruire un sistema internazionale più equo, giusto e inclusivo", si legge nel comunicato.

Le dichiarazioni della Jolie - "Sono grata per il privilegio e l'opportunità che ho avuto di lavorare con così tanti funzionari dell'Unhcr sul campo - ha detto Angelina Jolie - e altri colleghi eccezionali che svolgono un lavoro salvavita a livello globale e di essere stata d'aiuto come inviato speciale. Continuerò a fare tutto ciò che è in mio potere nei prossimi anni per sostenere i rifugiati e gli sfollati. Dopo 20 anni di lavoro all'interno del sistema delle Nazioni Unite, sento che è giunto il momento per me di lavorare in modo diverso, impegnandomi direttamente con i rifugiati e le organizzazioni locali e sostenendo la loro difesa delle soluzioni".

Un lavoro lungo 20 anni - L'Unhcr lavora con Angelina Jolie dal 2001 e nel 2012 l'attrice è stata nominata inviata speciale. "In questo ruolo critico - prosegue la nota - ha usato la sua voce potente per sensibilizzare e sostenere i rifugiati e per chiedere azioni urgenti e soluzioni per le persone costrette a fuggire. Negli ultimi 21 anni, la signora Jolie ha lavorato instancabilmente, svolgendo più di 60 missioni sul campo per testimoniare storie di sofferenza, speranza e resilienza. Più di recente, ha viaggiato con l'Unhcr in Yemen e Burkina Faso per incontrare gli sfollati che affrontano due delle emergenze più sottostimate al mondo".

"Angelina Jolie è da molto tempo un importante partner umanitario dell'Unhcr. Le siamo grati per i suoi decenni di servizio, il suo impegno e la differenza che ha fatto per i rifugiati e le persone costrette a fuggire. Dopo un periodo lungo e di successo, apprezzo il suo desiderio di spostare il suo impegno. So che la causa dei rifugiati rimarrà nel suo cuore e sono certo che porterà la stessa passione e attenzione a un più ampio portafoglio umanitario", ha dichiarato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi.