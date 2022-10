Angelina Jolie con le cicatrici della mastectomia: murale a Milano

E' il soggetto del murale intitolato Love Yourself a opera dello street artwork di AleXsandro Palombo, l'artista noto per aver ritratto il taglio dei capelli di Marge Simpson davanti al consolato iraniano del capoluogo lombardo

Nel 2013 Angelina Jolie aveva rivelato di essersi sottoposta a una doppia mastectomia per prevenire il rischio di cancro. In una lettera aperta intitolata "La mia scelta medica", pubblicato sul New York Times, l'attrice hollywoodiana aveva spiegato di aver scelto di essere operata a causa di un gene difettoso che aumenta il rischio di cancro ovarico e della mammella. "Mia madre ha lottato contro il cancro per quasi dieci anni ed è morta a 56 anni. Il mio dottore aveva stimato che il rischio di avere un cancro al seno fosse dell'87%, mentre la possibilità per le ovaie fosse del 50%, sebbene il rischio possa variare da donna a donna" ha raccontato: "Voglio incoraggiare tutte le donne, specialmente se hanno una familiarità col cancro, a informarsi e a chiedere aiuti agli esperti". L'operazione a cui si era sottoposta Angelina Jolie era stata un lungo processo, miracolosamente tenuto segreto ai media, cominciato a febbraio e finito il 27 aprile 2013. "Quando ti risvegli dall'operazione, con i tubi di drenaggio infilati nel seno, ti sembra di stare sul set di un film di fantascienza".

L'occasione del murale realizzato da AleXsandro Palombo è la giornata mondiale contro il cancro al seno. Lo scopo è quello di celebrare la forza delle donne e il loro coraggio, e demistificare le cicatrici della mastectomia. Non è la prima volta che Palombo tratta questa tematica: già nel 2015 aveva realizzato la serie di opere dal titolo "Survivor", nella quale ha ritratto le eroine dei cartoon come sopravvissute al cancro al seno e con i segni della mastectomia, dalle principesse Disney come Biancaneve, Jasmine, Cenerentola, Ariel, Aurora e Tiana, fino alla stessa Marge Simpson, la cui figura essere stata rimossa da davanti al consolato iraniano (per poi tornare in una nuova versione con il dito medio alzato).