La borsa Birkin Hermès frantuma ogni record, va all'asta per più di 8 milioni di euro

La borsa Birkin divenne così famosa che la stessa diva che le diede il nome, prima della sua morte nel 2023 all'età di 76 anni, disse: "Nei miei necrologi scriveranno 'amavamo la borsa' o qualcosa del genere". Probabilmente l'attrice inglese, adottata dalla Francia, aveva un po' esagerato ma non si può negare che quell'accessorio da lei ispirato sia diventato in fretta un'icona. Un simbolo ancora capace di farsi desiderare se pensiamo che, a più di 40 anni dalla sua creazione, è andato all'asta per ben 8,582 milioni compresi i diritti d’asta. Un prezzo che ha frantumato ogni record precedente per un accessorio fashion e che porta la moda ancora più nel salotto buono del collezionismo. Il prezzo pagato è quasi venti volte superiore al precedente record per una Birkin (un modello Himalaya nel 2022 era andato via per "soli" 450.000 dollari) ed è stato sborsato da un anonimo (e danaroso) collezionista giapponese.