Boomdabash e Loredana Bertè tornano con "Una stupida scusa"

"Questo pezzo è un ritorno dei Boomdabash alle sonorità reggae che ci hanno da sempre caratterizzato. Mi piace definire questo singolo come una lover hit che racconta l’amore tra gli opposti, le diversità che si uniscono fino a fondersi in un’unica entità. È pervaso quasi di malinconia e catapulta l’ascoltatore non più su una spiaggia bruciata dal sole di agosto ma in una notte d’estate dove la luna si riflette sullo specchio del mare. Se si parla di Luna e di reggae non poteva esserci compagna di viaggio migliore di Loredana, con cui collaboriamo per la seconda volta", racconta Biggie.