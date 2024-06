"Love u hate u" esprime tutta l'ambivalenza dell'amore che si trasforma in odio, emozioni contrastanti - agli estremi opposti - abbagliate dal loro stesso fuoco. Con il brano, i Boomdabash propongono un sound super catchy che li proietta su una wave diversa e inaspettata, intrecciando ancora una volta freschezza, emotività e leggerezza in quella che si prospetta essere una delle hit dell'estate 2024. A luglio 2023 era uscito il loro ultimo album "Venduti": "E' l'accusa che ci fanno più spesso da quando abbiamo messo piede nel mainstream...", avevano spiegato i quattro artisti salentini. Nel disco 13 tracce e tanti feat con la voglia di miscelare universi musicali differenti: "Che è quello che i Boomdabash fanno da sempre". Nove inediti in aggiunta ai singoli già editi ovvero "Lambada" feat. Paola & Chiara, "L’unica Cosa Che Vuoi", "Heaven" feat. Eiffel 65 e "Tropicana" feat. Annalisa, per un intenso viaggio nel variegatissimo mondo di Biggie Bash (voce), Payà (voce), Dj Blazon e Mr. Ketra (beatmaker).