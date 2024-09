Auguri Loredana Bertè, eccola cantare "La pelle dell'orso" a Festivalbar 1997

Nella sua carriera ultra quarantennale ha pubblicato 17 album in studio, 5 album dal vivo, 2 EP e 3 raccolte ufficiali, vendendo oltre 8 milioni di dischi grazie a hit indimenticabili come "Sei Bellissima", "E la luna Bussò" e "Non Sono una Signora". La sua vita è stata spesso e volentieri al centro delle copertine di gossip per la sua vita privati: dal matrimonio con il tennista Bjön Borg all’amicizia con Andy Warhol, senza dimenticare gli anni dolorosi per la prematura perdita dell'amata Mimì, la sorella Mia Martini scomparsa nel maggio del 1995.