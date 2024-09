Il matrimonio secondo Gabriele Cirilli a Zelig Circus 2006

Tra gli sketch in onda a "Zelig Circus" 2006, Gabriele Cirilli mise alla prova il suo matrimonio sottoponendosi a un test effettuato da Vanessa Incontrada, all'epoca alla conduzione del programma insieme a Claudio Bisio.

"La prima cosa che mi ha colpito di lei? La borsetta in faccia, sono stato una settimana con l'occhio nero", esordì provocando le risate del pubblico. Il comico proseguì soffermandosi sulla libertà di poter gestire il telecomando in casa, ma rigorosamente senza inserire le pile. E quando Vanessa Incontrada gli chiede se è solito regalare dei fiori a sua moglie, Gabriele Cirilli risponde senza esitazione: "Certo, ho scoperto che è allergica".