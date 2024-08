Dario Vergassola intervista Bianca Balti a "Zelig" 2014

Non tutti ricordano, forse, che Bianca Balti ha condotto "Zelig". Era il 2014 e la modella era stata "conduttrice per una notte" insieme al Mago Forest e alla Gialappa's: in quella stagione, infatti, i conduttori della trasmissione comica furono diversi per ogni puntata. Tra i comici che presero parte a quella stagione, ci furono Fabio De Luigi che aveva proposto due dei suoi cavalli di battaglia: l'imitazione di Carlo Lucarelli e il personaggio dell'ingegner Cane.