Billy Joel annuncia il primo singolo inedito dopo trent'anni di "silenzio"

La canzone, che si intitola "Turn the Lights Back On", è la prima pubblicata dai tempi dell'album "River of Dreams" del 1993

Il cantautore americano, che dopo l'album "River of Dreams" del 1993 si era dedicato solo ai concerti affermando di non avere più ispirazione per musica nuova, ha annunciato per il 1° febbraio l'uscita di un singolo inedito dal significativo titolo " Turn the Lights Back On ". L'annuncio è arrivato con un post su Instagram in cui si sentono pochi secondi strumentali del brano, che dovrebbe essere una ballad pianistica.

Tgcom24

Nel video postato su Instagram si vede Billy Joel seduto al piano che gira la pagina dello spartito di "Famous Last Words", la canzone che chiudeva l'album "River of Dreams", aprendo così una pagina nuova. Inutile dire che la notizia, del tutto inaspettata, è stata accolta dai fan dell'artista con entusiasmo.

E' la prima musica inedita di Joel dal 2001, quando pubblicò l'album "Fantasies and Delusions", che però non raccoglieva canzoni pop ma componimenti di musica classica suonati dal pianista Richard Hyung-ki Joo. Da quel momento il cantautore americano si è dedicato a una incessante attività live, senza però pubblicare più nulla di nuovo.

In particolare in questi anni Joel è diventato di fatto il padrone di casa del Madison Square Garden, con uno show stanziale iniziato nel 2013 e che si concluderà proprio quest'anno, con uno show finale il 25 luglio, dopo oltre 150 concerti. In questo periodo ha stabilito il record assoluto di concerti tenuti nella prestigiosa venue e anche il record di show consecutivi (90). Negli ultimi dieci anni Joel ha suonato ogni mese al Madison, eccezion fatta per il periodo del Covid, in cui chiusero tutti i luoghi di intrattenimento. Il "Piano Man", come è soprannominato, ha anche raccolto un altro record: al Madison ha fatto segnare il tutto esaurito 110 volte, impresa riuscita a nessun altro nella storia.

Nel luglio 2018, per commemorare la sua centesima esibizione, l'allora governatore Andrew M. Cuomo ha ufficialmente proclamato il 18 luglio 2018 "Billy Joel Day" nello Stato di New York, in onore della straordinaria storia di leadership e dei contributi di Joel all'industria musicale e allo Stato di New York. Come parte della celebrazione, il pianoforte dell'artista è stato esposto fuori da Chase Square, all'ingresso della Seventh Avenue del Garden. L'esibizione del centenario fu memorabile, con Bruce Springsteen sul palco insieme a Billy Joel sul palco per celebrare questa pietra miliare.