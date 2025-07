Beyoncé chiude il "Cowboy Carter Tour" con una reunion a sorpresa delle Destiny's Child

Le Destiny's Child sono state uno dei gruppi femminili R&B più iconici e di successo degli anni 2000. Nate a Houston, in Texas, alla fine degli anni 90, il gruppo iniziale vedeva Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, LaTavia Roberson e LeToya Luckett. Dopo alcuni cambi di formazione, la lineup definitiva con Beyoncé, Kelly e Michelle Williams ha trovato il suo equilibrio, firmando hit globali come "Survivor", "Say My Name", "Bootylicious" e "Independent Women". Con 60 milioni di dischi venduti nel mondo, hanno ridefinito l’idea di girl group, unendo empowerment femminile, sonorità pop e influenze gospel e hip hop. Dopo lo scioglimento nel 2006, ciascuna ha intrapreso una carriera solista, in particolare Beyoncé, divenuta superstar mondiale. Il trio si è riunito per eventi speciali come il Super Bowl 2013. Le Destiny's Child hanno lasciato un segno profondo nella musica e nella cultura pop, aprendo la strada a molte artiste contemporanee.