Benedict Cumberbatch spegne 50 candeline. L'attore britannico che ha vestito i panni di Alan Turing nel film "The Imitation Game" e quelli di Doctor Strange nell'universo Marvel, è stato nominato nel 2015 Comandante dell'ordine dell'Impero Britannico dalla regina Elisabetta per il suo impegno artistico e umanitario. Vegano convinto dal 2017, è anche un appassionato di calcio e tifoso dell'Arsenal. Dal teatro alla candidatura all'Oscar, l'attore britannico si è fatto strada nel mondo del cinema fra il fantasy, l'avventura e la commedia. Tra i suoi successi più recenti, "La trama fenicia" (2025) di Wes Anderson, "I Roses" (2025) di Jay Roach, "Doctor Strange nel Multiverso della Follia" (2022) di Sam Raimi e "Il potere del cane" (2021) per la regia di Jane Campion.