Ben Affleck e Jennifer Lopez insieme al ristorante... e scatta il primo bacio pubblico

Dopo avvistamenti insieme in lussuosi resort, in palestra e per strada e incontri clandestini, che hanno alimentato le tante voci di un ritorno di fiamma, tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è finalmente scattato il primo bacio pubblico. Lo riferisce Page SIx, che ha immortalato il fatidico momento romantico, ponendo fine ad ogni dubbio: i Bennifer fanno sul serio. La coppia è stata fotografata in un ristorante a Malibù insieme a tutta la famiglia di lei riunita per festeggiare i 50 anni della sorella di Jennifer, Linda.