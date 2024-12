Non è al prima volta che ai concerti di Anna succedono cose insolite. L'ultimo in ordine di tempo ha riguardato un fan che una volta salito sul palco per cantare con il suo idolo ha cominciato a stare male con lo stomaco e a vomitare, forse per l'emozione di stare a pochi centimetri dalla pop star. Non solo. In un altro live ci sono stati momenti di paura quando una bimba è sparita per qualche minuto, la cantante ha interrotto il concerto e poi la ragazzina è - fortunatamente - riapparsa.