Amy Winehouse rivive al cinema con "Back To Black": guarda una scena in esclusiva su Tgcom24

"Come può la gente non amare il jazz?".

Lo dice Amy Winehouse, che rivive al cinema tredici anni dopo la sua scomparsa avvenuta nel luglio del 2011. E lo fa con tutta l’esplosività musicale fatta di jazz, soul e rhythm and blues nel film "Back To Black". La pellicola, diretta dalla regista Sam Taylor-Johnson (già regista di “50 sfumature di grigio”), racconta la straordinaria storia della rapida ascesa al successo di Amy Winehouse e della realizzazione del suo rivoluzionario album, "Back To Black", che dà il titolo al film. Tgcom24 vi presenta una scena in esclusiva.