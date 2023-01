Amy Winehouse, prime immagini di Marisa Abela nei panni della star nel biopic "Back To Black"

LE RIPRESE - Le riprese di "Back to Black" hanno preso il via a Londra e dalle prime immagini possiamo vedere Marisa Abela sul set insieme ad Eddie Marsan nel ruolo del padre di Amy Winehouse, Mitch. Dalle foto scattate si può ammirare l'incredibile somiglianza con la cantante. Annunciato nel 2018, il film era rimasto bloccato fino a ora. Al momento non è stata ancora svelata una data di uscita.

IL FILM - Ufficializzato anche il titolo del film che riprende quello del più grande successo di Amy Winehouse. Il biopic ripercorrerà l’ascesa della cantante prima della sua prematura scomparsa. Alla regia troviamo Sam Taylor-Johnson, già dietro alla macchina da presa per "Cinquanta sfumature di grigio" e "Nowhere Boy".

IL LEGAME DELLA REGISTA CON LA CANTANTE - In un comunicato la regista ha raccontato: "Il mio legame con Amy è iniziato quando ho lasciato l'università e ho frequentato il variegato quartiere londinese di Camden. Ho trovato lavoro al leggendario Koko Club e riesco ancora a respirare ogni bancarella del mercato, negozio vintage e strada. Qualche anno dopo, Amy scrisse le sue canzoni estremamente oneste mentre viveva a Camden. Come per me, è diventato parte del suo Dna". Si è poi soffermata sul fatto che realizzare questo film sia un sogno: "Voglio creare un film che tutti ameremo e apprezzeremo per sempre. Proprio come facciamo con Amy. L'ho vista esibirsi per la prima volta a un talent show al jazz club Ronnie Scott’s di Soho ed è stato immediatamente chiaro ai miei occhi che non fosse soltanto un talento, ma un genio. Come regista non posso chiedere di più".

L'OK DELLA FAMIGLIA - La sceneggiatura è stata scritta da Matt Greenhalgh. Il progetto cinematografico ha ottenuto il pieno sostegno del padre dell'artista, Mitch Winehouse, e conterrà canzoni del suo catalogo.