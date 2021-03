Amy Winehouse "raccontata" dalla madre Janis in un nuovo docu-film: "Vi mostro la mia Amy"

A quasi dieci anni dalla sua tragica scomparsa avvenuta, quando aveva solo 27 anni, il 23 luglio 2011, Amy Winehouse rivivrà in un nuovo documentario, "Amy Winehouse: 10 years on" , prodotto dalla BBC. L'intento è quello dI raccontare la storia della grande cantante londinese attraverso i ricordi delle persone che le erano più vicine. Prima fra tutte la madre Janis, che, malata di sclerosi multipla rischia di perdere i ricordi della figlia proprio a causa della malattia e ha quindi sentito l'urgenza di contribuire alla realizzazione del documentario: "Non credo che il mondo conoscesse davvero Amy, quella che ho cresciuto...".

"E non vedo l'ora di aver l'opportunità di far capire meglio le sue radici e permettere di entrare davvero in profondità di quella che era la vera Amy", ha aggiunto Janis Winehouse, come riferisce una nota della BBC.

La mamma di Amy è pronta quindi a farsi carico della memoria della tragica cantante cercando di fare luce sul mondo di sua figlia. Janis, 66 anni e malata di sclerosi multipla, ha fortemente voluto partecipare al progetto proprio per essere aiutata a ricordare la sua ragazza. "Janis è stata una figura molto vicina ad Amy di cui dobbiamo ancora sentire molto e la cui la versione degli eventi spesso differisce dalla narrazione che ci è stata raccontata prima", hanno detto i produttori del documentario.



Al pubblico e ai suoi fan verrà offerto un punto di vista diverso su Amy, talentuosa artista e donna fragile allo stesso tempo, una sorta di "interpretazione femminile della sua vita, dei suoi amori e della sua eredità".

La BBC ha in programma di celebrare l'anniversario della sua morte con vari programmi, tra cui un documentario sull'influenza di Amy sulla prossima generazione di cantautrici, la rivisitazione di alcune delle sue esibizioni dal vivo più memorabili e con uno speciale di un'ora dedicato alla sua musica. Amy ha vinto il Brit Award come artista solista britannica nel 2007 e sei Grammy, tra cui quello per la canzone dell'anno per "Rehab".

