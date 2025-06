Morte Alvaro Vitali, il ricordo di Edwige Fenech: “Non era solo Pierino"

Sul personaggio di Pierino che è stato croce e delizia durante la carriera di Vitali, l'attrice si è detta triste per come fosse stato "etichettato come Pierino, ma era in grado di fare molto di più. Un attore con vere capacità recitative. Credo che ne abbia sofferto molto. A noi attori capita spesso: essere etichettati è un rischio del mestiere, soprattutto all’epoca, con quel tipo di commedia… non quella nobile, ma quella commerciale". E ripensando a come la carriera di Vitali si sia fermata dopo quei ruoli, ha riflettuto: Penso che lui ne abbia sofferto profondamente. Perché quando un attore sa di avere del talento e non gli viene riconosciuto, è una grande sofferenza”.