Alvaro Soler: "Nella serenità familiare mi sono riscoperto musicalmente"

Ma l'Alvaro di oggi come guarda a quello che dieci anni fa è esploso a sorpresa in Italia con il successo di "El Mismo Sol"? "Lo ricordo con molta tenerezza soprattutto perché io a dieci anni fa ero super timido, allora mi ricordo come poverino, poverino Alvaro che l'hanno lanciato in questa piscina fredda e deve imparare tante cose ancora, no? Allora sono molto contento che la musica mi ha dato tante cose, fare arrivare la mia musica a gente fuori dalla mia casa e dal mio circolo di amici è stato una cosa fantastica. Viaggiare, buono, ho imparato tante cose, anche di essere più fiducia di me, perché all'inizio era molto insicuro e niente, adesso è diverso". Questo album, realizzato con uno sguardo più maturo, potrebbe contribuire a farlo uscire da quell'etichetta sminuente di "re dei tormentoni" che gli è stata appiccicata addosso sin dagli inizi. "È una cosa che è sempre stato lì dall'inizio - dice - anche se nel mio primo album c'erano tanti sentimenti diversi. Però la gente associa la Spagna al Barça e all'estate e la spiaggia, no? Non posso pretendere cose che la gente forse non è capace di sentire, perché la sua idea di musica in spagnolo è molto limitata. Però mi sono obbligato a scegliere un altro cammino per maturare come autore, per andare più avanti".