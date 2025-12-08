Ai Golden Globe 2026 il cinema indipendente stravince e ribalta ogni pronostico

Il film di Paul Thomas Anderson, "Una Battaglia Dopo l'Altra", è il titolo più nominato dell'edizione con nove candidature, spaziando da regia a sceneggiatura, fino alle prove attoriali di Leonardo Di Caprio, Chase Infiniti, Teyana Taylor e Benicio del Toro. Un trionfo annunciato dopo il successo ai premi della LAFCA e ora confermato dai Globes. A inseguirlo ci sono "Sentimental Value" di Joachim Trier, che raccoglie tra le sei e le otto nomination a seconda delle categorie, e un gruppo di titoli forti che comprende "Hamnet" di Chloé Zhao e "Frankenstein" di Guillermo del Toro. Tra i drammatici, "Neon" domina la selezione: tre film in gara "Un Semplice Incidente", "L'Agente Segreto" e "Sentimental Value" - affiancano i colossi Netflix, Warner e Focus Features, segnando una delle stagioni più indipendenti di sempre.