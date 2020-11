Adele rifiuta 52 milioni di dollari per promuovere diete dimagranti

Da quando è single e ha perso 40 chili Adele è corteggiatissima, non solo dagli uomini. Il dimagrimento della popstar ha infatti attratto brand, network e aziende che stanno sgomitando per averla come loro testimonial. A quanto riporta il "Sun", però, il corpo della star inglese non è in vendita. Adele ha scelto di non monetizzare la sua remise en forme, arrivando a rifiutare contratti da 52 milioni di dollari

La dieta Sirt - Per ottenere la sua forma fisica impeccabile Adele si è affidata alla dieta Sirt (amata anche da Pippa Middleton), che si basa sul consumo di alcuni alimenti, tra cui cioccolato e vino rosso, in grado di stimolare il metabolismo. Gli esperti sono concordi nell'affermare che si tratta di una dieta ipocalorica, da seguire solo per un periodo di tempo limitato, e che si è rivelata un vero toccasana per la cantante.

Al lavoro sul nuovo disco - Negli ultimi tempi i chili persi hanno rischiato di offuscare la sua carriera e così la 32enne ha scelto di concentrarsi solo sul nuovo disco, che sarebbe dovuto uscire a fine 2020 ma che è stato posticipato a causa della pandemia. Dal palco del "Saturday Night Live" la cantante non ha dato indicazioni su quando l'album vedrà finalmente la luce: "Si è molto discusso sul perché io non sia qui per fare musica e sia qui come conduttrice. Innanzitutto, il mio album non è ancora finito".

