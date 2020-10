La nuova Adele star in tv al “Saturday Night Live”

Dopo quasi quattro anni di assenza Adele ha scelto il "Saturday Night Live" per tornare dal suo pubblico. La cantante inglese ha dimostrato un'incredibile vena comica, tra sketch e monologhi, ma ha deluso i fan che si aspettavano l'annuncio del nuovo album. "Si è molto discusso sul perché io non sia qui per fare musica e sia qui come conduttrice. Innanzitutto, il mio album non è ancora finito", ha dichiarato dal palco.

In forma smagliante Adele ha aperto lo show da sola sul paco, con un divertente monologo incentrato sulle sue origini britanniche, i chili persi e la sua abitudine di infarcire le frasi con parolacce. "So che sono molto diversa dall’ultima volta che mi avete vista. La verità è che con tutte le restrizioni Covid e le limitazioni ai viaggi ho deciso di viaggiare leggera, e questa è la metà che ho deciso di tenere”, ha esordito.

"Il mio album non è ancora pronto" - Chi si aspettava la data di uscita del nuovo disco (prevista per la fine del 2020) è però rimasto deluso. "Il mio album non è ancora finito. Sono qua solo come presentatrice, non come ospite musicale, avrei paura ad essere entrambe. Preferisco mettermi delle parrucche, bere un bicchiere di vino (o sei) e vedere cosa succede!”, ha ammesso divertita

La risposta di Adele alla bufera social - Nel corso della punta Adele è stata protagonista di diversi sketch, dimostrando di essere un'ottima attrice comica. La cantante non si è sottratta nemmeno a un divertente siparietto sulla promozione del turismo africano (in coppia con la comica Kate McKinnon) da parte di due donne di mezza età. Una risposta alla bufera social che si era scatenata su di lei qualche settimana fa. La cantante aveva infatti pubblicato su Instagram una foto con l'acconciatura bantu (in occasione del Carnevale caraibico di Notting Hil) ed era stata accusata dalle donne di colore di appropriazione culturale.

